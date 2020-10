Mostra e installazione Arnaldo Pomodoro in centro a Soliera

Una mostra e l'installazione di un'opera dello scultore Arnaldo Pomodoro per valorizzare la città di Soliera (Modena) e, in particolare, il suo centro storico.

L'esposizione 'Arnaldo Pomodoro. {sur}face' è allestita nelle sale del Castello Campori, danneggiato dal sisma e riaperto solo da alcuni anni dopo un importante intervento di restauro, e sarà aperta al pubblico fino al prossimo 10 gennaio.

Mentre la scultura monumentale 'Obelisco per Cleopatra', opera dell'artista, è stata installata per l'occasione al centro della piazza Fratelli Sassi (di fronte al Castello) dove rimarrà esposta per tre anni.

L'iniziativa è stata realizzata grazie a finanziamenti della Regione Emilia-Romagna per la rivitalizzazione e la promozione dei centri storici. Misura attuata dopo il terremoto del 2012 per ridare vita a luoghi che rappresentano l'anima delle comunità locali.

La mostra è stata inaugurata alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, del sindaco di Soliera, Roberto Solomita, di Arnaldo Pomodoro e del curatore della rassegna, Lorenzo Respi. (ANSA).