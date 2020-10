Metalmeccanici: ondata di scioperi a Bologna, in 45 aziende

(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - Un'ondata di scioperi, indetti dai delegati di Fim, Fiom e Uilm, hanno coinvolto in dieci giorni 45 aziende e 16mila lavoratori del territorio bolognese. E' l'effetto, spiegano i sindacati, della rottura registrata al tavolo della trattativa nazionale per il rinnovo del contratto dell'Industria metalmeccanica (Federmeccanica).

Le azioni hanno riguardato tutti i settori, dal packaging all'automotive passando per la meccanica di precisione. "Si è scioperato - spiegano Fiom, Film e Uilm - per sostenere la piattaforma per il rinnovo del contratto, contro l'arroganza di Confindustria e del suo nuovo presidente Bonomi, si è scioperato perché un contratto non si può rinnovare senza aumenti salariali ma anche perché un contratto è fatto anche di parti normative (formazione, inquadramento, riunificazione del lavoro, precarietà e appalti, diritti individuali e collettivi)".

