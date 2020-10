Sanità: da Governo 10 milioni per il nuovo ospedale Piacenza

Altri 10 milioni per il nuovo ospedale di Piacenza per farne una struttura più innovativa ed ecologica: sono le nuove risorse messe a disposizione dal Governo, d'accordo nell'accettare la richiesta dei nuovi fondi arrivata dalla Regione, e annunciate oggi in occasione della visita agli ospedali del Piacentino del ministro della Salute Roberto Speranza insieme al presidente di Regione Stefano Bonaccini.

Il via libera andrà ad aumentare il pacchetto di 20 milioni stanziati solo poche settimane fa dall'esecutivo per l'ospedale previsto a Piacenza - un investimento da oltre 156 milioni di euro - incremento che dovrà essere ratificato in Conferenza Stato-Regioni così come avvenuto per i fondi precedenti. L'ospedale di Fiorenzuola d'Arda, quello di Castel San Giovanni, quello di Bobbio e, infine, quello di Piacenza, sono le tappe nel territorio della visita odierna del ministro.

"Ulteriori 10 milioni per il nuovo ospedale di Piacenza sono un'altra dimostrazione di ciò che serve fare: investire sulla sanità pubblica per renderla ancora più forte - ha affermato Bonaccini - Dev'essere la priorità dalla quale far ripartire il Paese, lasciandoci alle spalle la stagione dei tagli" Soddisfatto anche il direttore generale dell'Azienda Usl di Piacenza, Luca Baldino: "Questa dimostrazione di vicinanza e la fattiva collaborazione, anche economica, che giunge dalle istituzioni nazionale e regionale segna, per l'evoluzione del sistema sanitario piacentino, un'altra tappa fondamentale".

"La situazione epidemiologica che ci ha travolto - afferma il sindaco e presidente della Provincia, Patrizia Barbieri - impone un radicale ripensamento del sistema sanitario che necessita di importanti investimenti, ricerca e potenziamento della medicina territoriale. Oggi si concretizza l'impegno del ministro Speranza che nel giugno scorso, insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini, aveva condiviso la necessità di investire da subito sulla rete territoriale piacentina".