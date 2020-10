Covid: da lunedì in E-R via a screening sierologico

Una campagna da due milioni di test sierologici, la prima in Italia completamente dedicata agli studenti (da 0 a 18 anni), familiari conviventi e agli universitari, purché assistiti in Emilia-Romagna. Da lunedì, la Regione dà il via allo screening gratuito e rapido, si svolge in 15 minuti, disponibile su prenotazione in oltre 660 farmacie, quelle che per ora hanno aderito da Piacenza a Rimini, ma il numero è in continuo aumento. Rimarrà attiva fino al 30 giugno 2021, con la possibilità di sottoporsi al test anche più di una volta lungo l'anno scolastico.

Una massiccia indagine epidemiologica, con cui la Regione rafforza l'attività di prevenzione e controllo contro il Coronavirus, resa possibile grazie all'accordo siglato con le associazioni di categoria territoriali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.

Con una stima prevista di almeno 400.000 test nel primo mese, l'Emilia-Romagna è pronta a investire in maniera significativa sull'individuazione e circoscrizione del contagio da virus SARS-CoV-2: ogni test in farmacia costa infatti al Servizio sanitario 16,76 euro, ma per il cittadino tutto sarà gratuito. Per partecipare allo screening basta prendere appuntamento con la farmacia.