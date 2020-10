Arte: un frammento inedito 'Nei cieli del Correggio'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 OTT - Un frammento inedito di un'opera perduta di Antonio Allegri sarà esposto, dal 17 ottobre al 17 gennaio, 'Nei cieli del Correggio'. Sede della mostra è, infatti, il Museo di Correggio (Reggio Emilia), nel Palazzo dei Principi, dedicato al pittore rinascimentale.

Curato da Maria Cristina Chiusa e Gabriele Fabbrici, il progetto è costruito intorno all'esposizione di un frammento dell'Incoronazione della Vergine, opera del Correggio del 1522, affrescata nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma, nel catino absidale andato distrutto nel 1587. Il frammento, appartenente a una collezione privata, è stato sottoposto a un'attenta analisi, condotta in primo luogo dalla storica dell'arte Maria Cristina Chiusa, che ne ha permesso una precisa attribuzione al Correggio.

Il percorso espositivo prevede una parte storico-didattica introduttiva che, grazie all'ausilio di QR Code, consente al visitatore di accedere a contenuti inediti, anche in formato audio. Si accede, quindi, alla sala in cui è conservata la preziosa 'Testa di cherubino'. A seguire, la ricostruzione virtuale del catino absidale della chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma con riposizionamento del frammento, realizzata da Jacopo Veroni (Blackforge). L'esposizione sarà accompagnata da un programma di eventi collaterali, tra cui visite guidate, laboratori per bambini e conferenze. (ANSA).