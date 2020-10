Donna morì in trasporto in ospedale, arrestato marito

Un uomo di 50 anni, di origini campane ma residente sull'Appennino modenese, è stato arrestato da carabinieri per l'omicidio preterintenzionale della moglie, una casalinga di 46 anni morta nella serata del primo ottobre durante il trasporto in ospedale. L'arresto è stato eseguito il 12 ottobre dai militari del nucleo investigativo e della compagnia di Pavullo nel Frignano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nella stessa giornata dal gip Romito su richiesta della Procura della repubblica di Modena, Niccolini.