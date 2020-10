Festival jazz Bologna omaggia Parker, Grossman e David Bowie

(ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - Il tributo a Charlie Parker per il centenario della nascita, l'omaggio a Steve Grossman, il sassofonista recentemente scomparso, ed un progetto monografico di Paolo Fresu su David Bowie. Attorno a questi omaggi si svilupperà la nuova edizione del Bologna jazz festival, dal 30 ottobre al 15 novembre, con appuntamenti anche a Modena e Ferrara.

"Siamo di fronte a un festival molto importante - ha detto presentando la manifestazione l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - che si svolge in momenti di difficoltà grazie al coraggio e all' intelligenza degli organizzatori. La Regione si sta battendo affinché le giuste e sacrosante misure per la sicurezza da Covid non restringano ulteriormente la vita dei teatri che si trova già in situazione di massima sicurezza rispetto a tutti gli altri ambiti sociali".

"Apprezzo le caratteristiche del festival - ha aggiunto - un festival diffuso, un misto tra grandi sale e piccoli jazz club, con il coinvolgimento anche di Ferrara che nel Torrione ha un luogo formidabile per la realizzazione dei concerti. In particolare sono felice dell'omaggio a Grossman, che ho conosciuto e che fu protagonista nell'edizione JazzBO '90, a cui ho attivamente contribuito. Questa esperienza andrebbe ripetuta in futuro, poiché la permanenza di Grossman a Bologna ha fatto crescere l'ambiente del jazz, in particolare dei fiati. Mi piacerebbe quindi realizzare un programma di residenze e chiamare i grandi jazzisti del mondo a vivere a Bologna anche per un lungo periodo, a fare scuola e a trasmettere le loro capacità professionali e musicali all'ambiente jazzistico della regione". (ANSA).