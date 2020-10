Vino: l'altoatesino Andrè Senoner 'ambasciatore dell'Albana'

E' altoatesino, di Laion in provincia di Bolzano, il nuovo ambasciatore del vino Albana. Andrè Senoner, 28 anni, a Bertinoro (Forlì-Cesena) si è aggiudicato la 4/a edizione del 'Master Romagna Albana' primeggiando su 14 concorrenti da quattro regioni d'Italia (Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Trentino).

Al secondo posto Benedetta Costanzo (Arezzo), terzo ex aequo per Corrado Ravaioli (Faenza) e Davide Ritrovati (Empoli). Al lui vanno duemila euro del Consorzio Vini di Romagna e il titolo di ambasciatore del vitigno bianco per eccellenza della Romagna (prima Docg in Italia nel 1987).

"Arrivo da una terra di grandi bianchi, ero curioso di conoscere questo vitigno che è unico in Italia - ha detto il neo ambasciatore - l'Albana è un vitigno dalle mille sfaccettature e questa è la sua forza: ha ancora tanto di far scoprire e raccontare".

Il Master è organizzato da Ais Romagna, Comune di Bertinoro, Consorzio Vini di Romagna, Consorzio Vini di Bertinoro. (ANSA).