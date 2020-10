Musica: a San Lazzaro 13 concerti attraverso i generi

Una rassegna di tredici concerti, dal 16 al 27 novembre, per stili trasversali, dalla canzone d'autore al jazz, dal rock alla world music, fino alla Filuzzi. E' 'Liber Paradisus', in programma al circolo Arci di San Lazzaro di Savena (Bologna), con la direzione artistica di Marco Coppi e quella organizzativa di Franco Fanizzi.

Liber Pradisus, spiegano i promotori, omaggia la legge emanata nel 1256 dal Comune di Bologna con cui vennero abolite la schiavitù e la servitù della gleba. Un omaggio che è anche fonte di ispirazione, un tentativo di raccontare la voglia di liberarsi dalla prigionia dei generi musicali, dall'omologazione dei gusti e degli eventi culturali.

Si comincerà il 16 ottobre con il cantautore Bobo Rondelli, poi sarà la volta di Omar Pedrini, cantautore ed ex chitarrista-cantante dei Timoria. Si proseguirà con la band Orage, a cavallo tra musica tradizionale e rock. Il batterista jazz Roberto Gatto presenterà il suo Perfect Trio, altra tappa di una lunga carriera, mentre il concerto con un cantante ormai 'storico' sarà quello di Bobby Solo, tra musica leggera e rock'n'roll.

Il cartellone ospiterà poi l'Emilia-Romagna Jazz Orchestra, formata da solisti di primo piano e diretta dal trombonista e arrangiatore Roberto Rossi. In novembre previsti i Gem Boy, il duo Marco Coppi-Gianni Landroni, flauto e chitarra; il pianista Massimo Faraò con il quartetto della cantante Caludi Zannoni; Pierpaolo Capovilla, voce del Teatro degli Orrori; la band folk i Liguriani. I due concerti finali saranno con sigle storiche del progressive, gli Area e gli Arti e Mestieri. (ANSA).