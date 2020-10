384 nuovi positivi al Covid in E-R, un morto nel Parmense

(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - Sono 384, in Emilia-Romagna, i nuovi casi di positività al Coronavirus su quasi 8.700 tamponi effettuati e 2.000 test sierologic.i E' quanto risulta dai dati resi noti dalla Regione secondo cui 171 di questi casi sono asintomatici emersi da screening e attività di contact tracing; 137 già in isolamento al momento del tampone e 162 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Sono 13 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero e 8, invece, quelli di rientro da altre regioni. Nelle ultime ventiquattro ore si registra anche un decesso in provincia di Parma. Il numero delle morti totale sale a quota 4.495.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano a Bologna (73), Modena (54), Rimini (47) e Piacenza (47) seguite da Reggio Emilia (37), Forlì (35), Parma (31), Ferrara (28), Cesena (16), Imola (8) e Ravenna (8).

Le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 6.072 (+353 rispetto a ieri), circa il 95% dei casi attivi (cioè i malati effettivi che a oggi ammontano 6.349, 373 in più rispetto a ieri) mentre sono 23 i pazienti in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri) e 254 (+13) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Le persone complessivamente guarite salgono a 26.837 (+10 rispetto a ieri). (ANSA).