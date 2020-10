Riconsegnato alla comunità Centro Civico Poggio Renatico

(ANSA) - BOLOGNA, 10 OTT - Ristrutturato e rinnovato torna alla comunità il Centro Civico di Poggio Renatico, comune del Ferrarese colpito dal terremoto del 2012, in cui sono stati realizzati interventi per 74 milioni di euro e in cui per completare la ricostruzione sono aperti cantieri e in corso progettazioni per altri 17 milioni di euro. Nella cittadina, alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è stato anche inaugurato il Parco del Ricordo, memoriale dedicato ai giorni del sisma che colpì l'Emilia.

"Oggi possiamo toccare con mano la qualità di quanto ricostruito in questi anni - ha osservato il governatore emiliano-romagnolo - testimonianza del buon lavoro di squadra che abbiamo portato avanti insieme a sindaci e amministratori locali, istituzioni, autorità religiose e, soprattutto, cittadini e territori. Collaborare tutti insieme con un obiettivo condiviso ci ha permesso di raggiungere gran parte dei risultati che avevamo fissato. Sappiamo bene di essere di fronte all'ultimo miglio - ha concluso Bonaccini - ai centri storici e al patrimonio pubblico, spesso tutelati dalle soprintendenze e quindi da salvaguardare con ancor più riguardo e attenzione nelle procedure". (ANSA).