F1: Schumi jr, 'papà il migliore,è mia fonte di ispirazione'

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Sono molto fiero di quello che ha fatto mio padre: e' il migliore, e per me lo sara' sempre. E' la mia fonte di ispirazione": lo ha detto Mick Schumacher, poco prima delle libere sul circuito del Nurburgring dove avrebbe dovuto esordire, con l'Alfa Romeo, al volante di una Formula 1.

"Voglio capire cosa vuol dire essere un pilota di Formula 1, imparare e farne tesoro - ha aggiunto Mick Schumi, prima che la sua sessione fosse annullata per il maltempo - Ho rivisto alcuni video delle gare di mio padre, e' stato utile, anche se oggi le macchine sono completamente diverso e il mio approccio sulle curve dovra' essere diverso". (ANSA).