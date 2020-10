Domani al via il campionato italiano di aliante in acrobazia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 08 OTT - Da domani a Reggio Emilia al via il campionato italiano di acrobazia in aliante. I velivoli senza motori sfrecceranno nei cieli reggiani, con evoluzioni e piroette a mille metri di altezza, fino a domenica per la massima competizione nazionale giunta alla 14esima edizione. Il programma prevede le prove nella giornata di venerdì per poi affrontare la specialità di 'acrobazia sport' sabato e infine la gara di 'volo artistico' domenica. In caso di condizioni meteo non idonee, il trofeo slitterà alla settimana successiva, dal 16 al 18 ottobre.

Il direttore di gara sarà Pietro Filippini, per 42 volte campione italiano oltre che campione del mondo nel 2012 con la 'Nazionale' nella categoria avanzata. Ad ospitare la kermesse sarà l'Aero Club Volevelistico Tricolore Asd di Reggio Emilia che dal 2003 forma piloti di aliante nella propria scuola, la quale è tra le uniche cinque accreditate in Italia per l'insegnamento del volo acrobatico. (ANSA).