Vino: una 'due giorni' dedicata all'Albana a Bertinoro

(ANSA) - FORLI, 07 OTT - È un omaggio all'Albana, il vitigno bianco per eccellenza della Romagna (prima Docg d'un bianco in Italia nel 1987), la due giorni di 'Vino al Vino' in programma a Bertinoro (Forlì-Cesena) sabato 10 e domenica 11 ottobre. Due gli eventi in programma: il Master Romagna Albana di Ais Romagna e Albana Dèi del Consorzio Vini di Romagna.

Il Master mette a confronto 14 sommelier da quattro regioni (7 dall'Emilia-Romagna, 5 Toscana, 1 Veneto, 1 Trentino) a confronto su degustazione alla cieca, comunicazione, racconto del vino e abbinamento col cibo. In palio duemila euro e il titolo di ambasciatore dell'Albana per un anno. Vincitore della scorsa edizione è stato il cesenate Gilles Coffi Degboe.

Un convegno, degustazione di esperti e aperte al pubblico sono gli ingredienti di Albana Dèi, sempre nel corso della due giorni. Protagonista è l'Albana, vitigni che si estendono su un'area di 600 ettari, dalle colline del Cesenate a sud di Bologna, per 700mila bottiglie prodotte. In questo conteso un ruolo di protagonista lo riveste Bertinoro con lo Spungone, la roccia scaturita da una barriera corallina preistorica. (ANSA).