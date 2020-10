Amazon apre polo di smistamento a Parma, con energia 'green'

(ANSA) - BOLOGNA, 07 OTT - Amazon amplia la rete logistica in Italia e annuncia l'apertura del nuovo deposito di smistamento a Parma: è alimentato da energia rinnovabile e creerà oltre 100 posti di lavoro tra operatori di magazzino assunti direttamente da Amazon e autisti delle aziende fornitrici di servizi di consegna.

Il polo, operativo da oggi, ha una superficie di circa 11mila metri quadrati. Il tetto e le facciate sono stati costruiti con materiali che garantiscono un livello di isolamento ad alta efficienza termica, mentre sulla copertura è stato installato un sistema di pannelli solari fotovoltaici per produrre 150 kW di energia elettrica (l'equivalente del 50% del consumo energetico della struttura). L'edificio ha anche un sistema di illuminazione completamente a Led, integrato dall'illuminazione naturale grazie a una quantità significativa di finestre e lucernari. Previste anche 30 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che agevoleranno una modalità di trasporto a emissioni zero. (ANSA).