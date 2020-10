Un uomo di cinquant'anni è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 20 a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. L'automobilista stava percorrendo via Larga, quando, per ragioni al vaglio, è uscito di strada finendo contro il muretto di un 'ponte' di un passo carraio. Non risultano altri mezzi coinvolti nell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco e il 118, l'uomo è deceduto sul colpo.