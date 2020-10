Coronavirus, in E-R 167 nuovi casi su 10mila tamponi

Sono 167 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 75 asintomatici rilevati da screening e indagini epidemiologiche, sulla base di quasi 10mila tamponi e oltre 2.700 test sierologici. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (11 pazienti) e anche negli altri reparti Covid sono 200 (-1). È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione secondo cui si registra il decesso di una donna della provincia di Parma. L'età media dei nuovi casi è di 39 anni. Al momento del tampone, 66 le persone già in isolamento, mentre 19 sono i nuovi contagi legati a rientri dall'estero. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (32), Piacenza (24), Parma (11), Reggio Emilia (23), Modena (29), Rimini (16) e a Forlì (18).