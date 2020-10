Bologna: frattura per Poli, 'recupero in 2 mesi'

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Frattura composta del perone destro per il capitano del Bologna Andrea Poli che salterà intanto il match di campionato di domani pomeriggio contro il Benevento. "In seguito a uno scontro di gioco durante la partita con il Parma - informa sul sito il club rossoblu - è stata riscontrata la frattura", per il centrocampista della squadra guidata da Sinisa Mihajlovic. I "tempi di recupero - conclude il Bologna - potrebbero essere di circa 45-60 giorni". (ANSA).