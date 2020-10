Allerta arancione per vento su montagne Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - 'Allerta di colore arancione - dalla mezzanotte di oggi a quella di domani - a causa del vento sulle alture della montagna appenninica nel Bolognese, nel Modenese, nel Reggiano, nel Parmense e nel Piacentino. E' quanto disposto dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale che hanno invece ravvisato un'allerta gialla per criticità idrogeologica e temporali su tutto la fascia appenninica regionale.

"Nella prima parte della giornata di domenica - si legge nl bollettino - sono previste deboli precipitazioni sul crinale appenninico con possibilità di locali rovesci o temporali su quello occidentale nelle primissime ore del giorno. Dalla tarda mattinata un nuovo impulso perturbato interesserà la regione, apportando precipitazioni di moderata intensità anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più intensi sulle zone appenniniche in particolare quelle di crinale. La ventilazione - viene concluso - risulterà meridionale di moderata intensità sulle zone di pianura, forte con raffiche sulle zone appenniniche in particolare quelle di crinale". (ANSA).