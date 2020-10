Turismo: Ttg 2020, Emilia-Romagna mette 'sport in valigia'

(ANSA) - RIMINI, 01 OTT - Emilia-Romagna hub del turismo sportivo: Regione e Apt Servizi mettono 'Lo Sport in Valigia' al 57/o Ttg Travel Experience di Italian Exhibition Group, in programma dal 14 al 16 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini. In questo nuovo format, i 'buyers' sono federazioni professionistiche, società e club sportivi, organizzatori di eventi, tour operator specializzati; i 'sellers' sono amministrazioni pubbliche, albergatori, aziende turistiche. 'Lo sport in valigia. Il turismo sportivo come promozione della Regione' diventa, al Ttg, lo spazio dedicato a talk istituzionali e networking di mercato: l'intero padiglione C4 della Fiera e la Emilia-Romagna Sport Arena saranno dedicate al turismo sportivo come promozione della Regione.

Appuntamento clou sarà la presentazione della 'Emilia-Romagna Sport Commission e Grandi Eventi', con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il presidente del Coni Giovanni Malagò, mercoledì 14 ottobre alle 14 nella Main Arena Hall Sud.

"Usciamo da un periodo senza precedenti per l'Emilia-Romagna dal punto di vista degli eventi sportivi - sottolinea Bonaccini -: in poche settimane abbiamo ospitato i due gran premi di MotoGp a Misano Adriatico, i Mondiali di Ciclismo a Imola, l'Italian Bike Festival a Rimini in settembre e ancora gli Internazionali di Tennis a Forlì e Parma. Le prossime settimane non saranno da meno con le tre tappe romagnole del Giro d'Italia proprio in concomitanza con Ttg e la Formula Uno a Imola in novembre, confermando ancora una volta come la nostra Regione sia protagonista sul panorama internazionale, dimostrandosi un' 'arena' capace di attrarre eventi sportivi di caratura mondiale e di organizzarli nella massima sicurezza. Una vetrina per l'intero sistema Paese".

Fra gli appuntamenti in programma, il Meeting Nazionale del Turismo sportivo, dove pubblico e privato analizzeranno le best practice su cui impostare le strategie regionali, la comunicazione degli eventi sportivi, coinvolgimento e pratica negli eventi a larga partecipazione-Sport Outdoor e Indoor, l'Appennino e gli arenili come palestra a cielo aperto dell'Emilia-Romagna. (ANSA).