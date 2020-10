Musica: 'Nella giungla', nuovo singolo di Marco Parente

(ANSA) - BOLOGNA, 01 OTT - Sarà disponibile dal 2 ottobre in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali 'Nella giungla' di Marco Parente, per l'etichetta fiorentina Blackcandy Produzioni; il brano anticipa il nuovo album 'Life', in uscita il 23 ottobre. Dopo un esordio come batterista, anche per i Csi, dal '96 l'artista ha cominciato il suo percorso da solista, che si è sviluppato in un viaggio lungo dischi che hanno segnato la storia dell'anti-cantautorato italiano, dall'esordio 'Eppur non basta' (con la partecipazione di ospiti del calibro di Carmen Consoli) agli innovativi 'Testa, dì cuore', contenente un duetto con Cristina Donà, e 'Trasparente', prodotto da Manuel Agnelli.

Tra i progetti paralleli, il disco dei Betti Barsantini con Alessandro Fiori e l'ultimissimo 'Lettere al mondo' con Paolo Benvegnù.

'Nella giungla', spiega Parente, "parla dell'odierna dimensione quotidiana dove tutti siamo come risucchiati dal tempo che scorre veloce tra un'abitudine e l'altra di questa caotica realtà. Il cielo si spalanca, le città si incasinano, e la 'giungla' si trasforma in suoni moderni, mentre le parole si limitano a trascriverli in riti quotidiani. 'Nella giungla', per il suono e per il testo, rappresenta perfettamente il modus operandi di questo disco: suono moderno, ma non modaiolo; parole semplici, ma non banali". (ANSA).