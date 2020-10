Musica: al via anno Bernstein School of Musical Theater

(ANSA) - BOLOGNA, 01 OTT - La Bernstein School of Musical Theater di Bologna inaugura l'Anno Accademico 2020/21 presentando il nuovo corso triennale al termine del quale gli allievi potranno conseguire un Diploma Accademico di I Livello in Recitazione, diploma equipollente a una Laurea di I livello della classe L-3 riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Un traguardo molto ambito che arriva dopo un lungo percorso iniziato ventotto anni fa che ha fatto della 'Bsmt' un punto di riferimento per l'insegnamento delle arti performative e delle discipline dello spettacolo. Al termine del triennio di studi gli allievi dovranno raggiungere i 180 crediti previsti per il conseguimento del Diploma Accademico che dà diritto alla possibile iscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale presso qualsiasi Ateneo italiano o estero.

Per il corso triennale la 'Bsmt' intensificherà la collaborazione già esistente con i docenti dell'Università di Bologna. Il primo anno di corso è finalizzato ad apprendere la grammatica di base delle materie fondamentali, nel secondo gli studenti proseguono il lavoro tecnico sulla voce e sul corpo cominciando a confrontarsi con la scena teatrale, mentre nel terzo anno, il percorso di perfezionamento tecnico ed espressivo si completa attraverso lo studio di repertori più complessi e la messa in scena di produzioni dirette da professionisti dello spettacolo dal vivo.

"Il riconoscimento ottenuto dal Ministero - ha spiegato la direttrice della scuola, Shawna Farrell - è punto d'arrivo e di partenza allo stesso tempo: segna infatti un traguardo raggiunto, ma anche un primo passo nel riconoscere l'importanza della formazione sul Musical Theater in Italia". (ANSA).