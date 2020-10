Incidente sul lavoro nel Reggiano, muore schiacciato da tubi

Un 62enne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto sull'Appennino Reggiano. È successo intorno a mezzogiorno a Cervarezza, nel Comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia. Dai primi accertamenti, è rimasto schiacciato da alcuni grossi tubi che stava scaricando da un camion di una ditta del posto, di cui era socio.

Il carico di materiale in politilene si è sfilato dalle fasce della gru, cadendo addosso alla vittima, reggiana e residente nello stesso paese montano. I soccorsi sono risultati vani, l'uomo è deceduto sul colpo. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Collagna che hanno sequestrato i mezzi coinvolti, oltre al personale della Medicina del lavoro dell'Ausl di Scandiano. La salma è a disposizione della Procura che aprirà un'inchiesta per accertare le cause e eventuali responsabilità.