Coronavirus: 101 nuovi positivi e nessun morto in E-R

Sono 101 i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna, in una giornata in cui non si registra nessun morto. Dei nuovi casi, 58 sono asintomatici, 50 erano già in isolamento, 54 sono stati individuati nell'ambito di focolai noti, 20 sono collegati a rientri dall'estero, tre da altre regioni. L'età media dei nuovi positivi è 43 anni. Il maggior numero di casi si rileva nelle province di Bologna (34), Parma (12), Ferrara (11) e Modena (10). In calo i casi attivi, 4.653 (-57), le persone in isolamento a casa, 4.434 (-58), il 95%. Stabili i pazienti in terapia intensiva, 14 e 205 i ricoverati negli altri reparti (+1). I guariti hanno raggiunto quota 26.174 (+158).