Dà fuoco a tre furgoni, denunciato a Modena

Non soddisfatto della liquidazione ricevuta dopo l'uscita dalla società di distribuzione di generi alimentari, ha deciso di appiccare il fuoco a tre furgoni frigo della società stessa. Hanno portato a questo esito, con relativa denuncia a carico di un 49enne di Modena, le indagini della squadra mobile di Modena, dirette da Mario Paternoster, relative all'incendio di tre veicoli avvenuto la sera del 15 agosto ad Albareto (alle porte della città emiliana).

Sotto il coordinamento del pubblico ministero Luca Guerzoni, il lavoro della polizia di Stato ha riguardato anche le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza presenti in zona, dove gli inquirenti hanno notato la presenza di una vettura risultata essere dello stesso modello di quella dell'ex socio. Una successiva perquisizione a casa del 49enne ha portato il diretto interessato a una confessione: l'incendio, appiccato utilizzando benzina e una torcia aveva causato danni per 150mila euro. (ANSA).