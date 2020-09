'Riempi il piatto vuoto', carrelli di cibo in piazza Maggiore

Carrelli della spesa pieni di cibo arriveranno, spinti da volontari, sabato 10 ottobre in piazza Maggiore a Bologna per riempire il più grande piatto vuoto del mondo, formato da circa 6000 piatti bianchi, e sconfiggere la fame. Sarà il momento clou dell'iniziativa 'Riempi il piatto vuoto' promossa da Caritas e Cefa onlus per la Giornata mondiale dell'alimentazione: da venerdì scorso e fino al 10 ottobre si raccolgono cibo e offerte per le mense del capoluogo emiliano e per i bambini malnutriti della Tanzania. Coop ha messo a disposizione oltre 70 carrelli, predisposti da associazioni, parrocchie, aziende e volontari aderenti in tutta la provincia.

E se il carrello è troppo lontano, si può contribuire tramite il sito piazzacefa.it.

"Per nove anni - spiega Raoul Mosconi, presidente Cefa - abbiamo realizzato 'In the name of Africa' a Bologna, Milano e Roma. Oggi, anche a causa del Covid-19, fame e malnutrizione sono un problema globale che colpisce anche l'Italia. Nessuno si salva da solo". "Quel carrello - aggiunge l'arcivescovo Matteo Zuppi - vuol dire mettere in moto tanta speranza, non ci costa niente, è una partecipazione diffusa che coinvolge con leggerezza e prossimità".

In Italia - riferisce la Caritas - la mancanza di soldi e cibo nelle case è un problema che cresce di giorno in giorno e la situazione resta allarmante su tutto il territorio nazionale: tutte le Caritas diocesane segnalano un aumento significativo delle richieste di aiuti alimentari dal 20 al 50 per cento. In Africa, sottolinea a sua volta la Fao, un ostacolo fondamentale è dato dall'alto costo dei cibi nutrienti e dal fatto che i regimi alimentari salutari non sono alla portata di un grande numero di famiglie: entro il 2030 l'Africa ospiterà più della metà degli affamati cronici del mondo.

Su 'Covid-19 e nuove povertà alimentari' è in programma anche un convegno, il 7 ottobre alla Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio (ore 17.30), con la partecipazione delle principali realtà bolognesi che gestiscono le mense.