Coronavirus: 85 nuovi casi in E-R su cinquemila tamponi

E' in calo il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, 85, anche se a fronte di un numero inferiore di tamponi, circa cinquemila. Dei contagiati scoperti nelle ultime 24 ore, 36 sono gli asintomatici, 37 erano già in isolamento, 52 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. I casi collegati a rientri dall'estero sono 14, due da altre regioni. L'età media dei nuovi positivi è 37,6 anni.

Il maggior numero di positività si registra nelle province di Bologna (20), Parma (15), Ravenna (13) e a Forlì (13).

I casi attivi sono 4.685 (+3), le persone in isolamento sono 4.469 (+3), il 95%. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, 15 e invariato anche quello dei pazienti ricoverati negli altri reparti Covid: 201. Nessun morto nelle ultime 24 ore. I guariti hanno raggiunto quota 25.946 (+82). (ANSA).