Udinese, dalla Spal arriva Bonifazi

(ANSA) - UDINE, 25 SET - Kevin Bonifazi, 24 anni, difensore della Spal, è stato acquisito dall'Udinese in prestito fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto. "Bonifazi è un difensore marcatore di notevoli qualità tecniche - spiega il responsabile dell'area tecnica della società friulana Pierpaolo Marino - Può giocare in una difesa a tre sia sul centro destra che su quello sinistro. È agonisticamente molto dotato e sa cominciare l'azione grazie al suo piede destro di ottima qualità. Si rivelerà in futuro un ottimo investimento".

Bonifazi ha già una solida esperienza con la nazionale italiana Under 21 con cui ha collezionato 7 presenze, partecipando anche agli Europei di categoria nel 2019. (ANSA).