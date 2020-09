Musica: Anton Dressler in concerto al Campo di Fossoli

Il clarinettista russo di origini ebraiche Anton Dressler sarà in concerto al Campo di Fossoli, a Carpi, domenica 4 ottobre alle 18, dove proporrà il proprio repertorio tra musica classica e klezmer, in attesa del tramonto. Prima del concerto, alle 16.30, sarà possibile effettuare una visita guidata al Campo, sotto la guida della nuova app multimediale sviluppata per dar modo ai visitatori di immergersi ancora di più, anche attraverso tracce audio con le testimonianza di chi vi fu rinchiuso, nella sua storia.

Il concerto rappresenta il primo evento di un'iniziativa che la Fondazione Fossoli intende rendere un appuntamento fisso della propria programmazione: l'incontro con il Campo attraverso l'espressione artistica, "perché se a Fossoli si è intrecciata la Storia con migliaia di storie, così il Campo è stato, per molti versi, un crogiuolo di culture che si sono ritrovate qui, sospinte dalla sanguinosa e drammatica storia del Novecento, ma portando con sé in ogni modo la propria cultura d'appartenenza".

Per effettuare la prenotazione obbligatoria occorre inviare una e-mail all'indirizzo info@fondazionefossoli.it, indicando cognome, nome, indirizzo e-mail di ciascuno dei partecipanti. E' prevista anche una diretta streaming dell'esibizione sulla pagina Facebook della Fondazione Fossoli. (ANSA).