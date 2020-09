Libri: 'Gli ultimi duchi di Milano' domenica a Cotignola

"Gli ultimi duchi di Milano" ovvero "il crepuscolo degli Sforza e l'inizio delle dominazioni straniere". E' il titolo del libro di Carlo Maria Lomartire (Mondadori) che verrà presentato domenica 4 ottobre a partire dalle 17 al giardino della biblioteca di Cotignola (Ravenna) in corso Sforza 24. A dialogare con l'autore, sarà Giovanni Barberini.

Il volume conclude la trilogia sugli Sforza, dinastia fondata da Muzio Attendolo di Cotignola che divenne capitano di ventura.

Lomartire, giornalista e autore di saggi storici e politici, racconta con il rigore dello storico e la vivacità descrittiva del romanziere, una delle fasi cruciali delle cosiddette Guerre d'Italia. In ottemperanza alla normativa anti-covid, per partecipare è necessaria le prenotazione all'urp (0545-908826).