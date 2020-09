Decine di interventi per vento forte nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 25 SET - l vento forte che ha colpito oggi la zona pedecollinare e la pianura intorno a Bologna ha causato disagi, con pali e rami divelti, oltre a fare cadere qualche albero. E' successo a Calderara di Reno e in Val di Zena, zona San Lazzaro di Savena.

Gli alberi sono finiti sulla sede stradale mentre non passava nessuno. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rimosso e messo in sicurezza le piante, ripristinando la viabilità. Altri interventi dello stesso tipo, in tutto una quarantina, sono stati fatti a Bazzano, Zola Predosa, Crevalcore, Medicina, Pianoro e a Imola. (ANSA).