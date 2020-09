Coronavirus: in E-R 122 nuovi casi e un morto

I nuovi casi giornalieri di Covid in Emilia-Romagna sono 122, di cui 62 asintomatici, individuati con oltre 10mila tamponi. Dei contagiati, età media 38 anni, 58 erano già isolamento, 62 emergono da focolai noti, 22 sono collegati a rientri dall'estero, quattro da altre regioni. Nelle ultime 24 ore una persona è morta, un 75enne a Ferrara, mentre calano i ricoveri: sono 18 in terapia intensiva (-2) e 189 negli altri reparti (-3).

Il maggior numero di nuovi casi si registra nelle province di Parma (27), Bologna (26), Piacenza (16), Reggio Emilia (14), Modena (10) e nel Circondario di Imola (12).

I casi attivi ora sono 4.651 (+24), le persone in isolamento a casa 4.444 (+29), il 95%. I guariti hanno raggiunto quota 25.701 (+97). (ANSA).