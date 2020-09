Conclusa l'ispezione per Portici di Bologna patrimonio Unesco

(ANSA) - BOLOGNA, 25 SET - Conclusa, a Bologna, la visita in città di Olivier Poisson, ispettore inviato da Icomos - organismo consultivo dell'Unesco per tutti gli aspetti che riguardano il patrimonio culturale e la sua conservazione - nell'ambito dell'iter di candidatura dei Portici di Bologna alla Lista del Patrimonio Mondiale della stessa Unesco. L'ispezione - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - si era aperta lo scorso 23 settembre nell'aula del Consiglio comunale di Palazzo d'Accursio.

"Le giornate dell'ispezione si sono svolte in modo positivo - osserva nella nota la vicesindaca di Bologna, Valentina Orioli, delegata al progetto della candidatura dei portici a sito Unesco - e tutta la città ha contribuito a creare una grande sinergia per presentare al meglio la candidatura che appartiene a tutti.

Proprio questa caratteristica di coralità si è potuta apprezzare nel corso di tutta la visita".

Ora, viene spiegato dall'Amministrazione felsinea, si apre la fase di interlocuzione con Icomos, che durerà per i primi mesi del 2021. Dopo questa fase tecnica, comincerà il confronto con l'Unesco per la valutazione più ampia degli altri aspetti della candidatura.

I Portici di Bologna sono la candidatura italiana alla lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco per il 2021. La candidatura è promossa dal Comune di Bologna con il supporto di Fondazione Carisbo e con la consulenza di Fondazione Links. (ANSA).