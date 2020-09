Il tenore Kaufman a Bologna per un concerto di gala

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Jonas Kaufmann, il più importante tenore al mondo dell'era post Pavarotti, terrà un concerto di gala al PalaDozza di Bologna il 25 ottobre assieme alla mezzosoprano Anita Rachvelishvili. Lo ha annunciato il sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, Fulvio Macciardi: "E' un appuntamento pianificato oltre un anno fa - ha spiegato - Abbiamo aspettato ad annunciarlo perché prima volevamo verificare gli esiti tecnici e acustici del Palazzetto dello sport dove abbiamo spostato le nostre attività. Il concerto diretto da Jurai Valcuha qualche giorno fa ci è sembrata molto interessante per cui Kaufmann ha accettato con entusiasmo la sfida".

La celebre coppia del belcanto, tedesco lui georgiana lei, entrambi al debutto a Bologna, sarà accompagnata dall'Orchestra della Fondazione di piazza Verdi diretta Asher Fisch in un programma ancora in via di definizione che comprenderà sicuramente brani di Puccini (Manon, Tosca e Turandot), Verdi (Forza del destino), Bizet (il duetto finale dalla Carmen) e di Jules Massenet.

"Non vedo l'ora di tornare a fare musica in Italia - ha detto Jonas Kaufmann in un video saluto- sarà sicuramente una serata fantastica per tutti gli amanti della musica". La scorsa estate i due cantanti hanno riscosso uno strepitoso successo in piazza del Plebiscito a Napoli nell'Aida di Verdi. I biglietti, da 30 a 150 euro, saranno in vendita dal 3 ottobre alla biglietteria dell'Auditorium Manzoni e on line su www.tcbo.it. (ANSA).