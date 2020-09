Giornate europee del patrimonio, tre appuntamenti a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 SET - In occasione delle Giornate europee del patrimonio 2020, la Soprintendenza archeologica belle arti della Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara organizza tre appuntamenti nella città capoluogo, sabato 26 settembre in mattinata.

A Palazzo Ancarano, in via Belle Arti, si terrà una visita guidata del cortile e del laboratorio di restauro Siste, viator, et lege (Fermati, viandante, e leggi), scrittura e alfabetizzazione attraverso le epigrafi romane e medievali. Per i bambini è organizzata una 'caccia al tesoro' alla scoperta dei reperti archeologici e una visita guidata delle epigrafi conservate nel cortile del palazzo.

Sempre sabato mattina si potrà passeggiare lungo alcuni dei più significativi portici del centro storico di Bologna in occasione delle ultime fasi del lungo iter di candidatura alla lista del Patrimonio mondiale Unesco. Particolare attenzione sarà dedicata al portico della Banca d'Italia. I visitatori saranno accompagnati dai funzionari architetti Alessandra Alvisi, Maria Luisa Laddago e Valentina Oliverio; La visita di avvarrà del contributo del Comune di Bologna (arch. Federica Legnani), promotore della candidatura, e dell'Accademia di Belle Arti (prof. Daniele Fraccaro). Il ritrovo è sotto il portico di Palazzo Dall'Armi, via IV Novembre.

Il terzo appuntamento si terrà al Palazzo delle famiglie Dall'Armi e Marescalchi, sede degli uffici della Soprintendenza, di norma non aperto ai visitatori. Sarà possibile così ammirare i locali con affreschi di Guido Reni e della scuola dei Carracci, oltre alla raffinata sala ovale di impianto neoclassico ed altri ambienti con pregevoli decori.

Le iniziative, completamente gratuite, sono a numero chiuso e devono essere prenotate. (ANSA).