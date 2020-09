Colpo Lecce, arriva Adjapong dal Sassuolo

(ANSA) - LECCE, 23 SET - Colpo grosso quello messo a segno da Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce. Il club salentino si è infatti assicurato le prestazioni di Claude Adjapong, difensore classe '98, di proprietà del Sassuolo. Il calciatore modenese, nazionale under 21, arriverà nel Salento in prestito con diritto di riscatto.

Adjapong, che ha anche il passaporto ghanese, viene dall'ultima stagione a Verona, sponda Hellas, dove è sceso in campo solo in 5 occasioni. Domani si sottoporrà alle rituali visite mediche, quindi si aggregherà al gruppo agli ordini dell'allenatore Eugenio Corini. (ANSA).