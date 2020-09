I colori e i profumi dell'autunno a 'Bologna in fiore'

Piazza Minghetti e Piazza del Francia di nuovo invase da colori, profumi e sapori d'autunno, grazie alla 10/a edizione di Bologna in Fiore, la manifestazione florovivaistica organizzata da Sgp eventi con il patrocinio del Comune di Bologna.

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre il capoluogo emiliano tornerà ad essere la capitale dello shopping "green"con protagoniste le eccezionali fioriture autunnali e invernali tutte da scoprire.

A Bologna in Fiore sarà possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un giardino con piante e fiori insoliti, o in un orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene. Non c'è bisogno di avere il pollice verde, osservano gli organizzatori, bastano volontà e amore per la natura e il verde. (ANSA).