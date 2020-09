Florim diventa 'società benefit', per futuro sostenibile

Florim, azienda specializzata nella produzione di superfici ceramiche che ha sede a Fiorano Modenese (Modena), ha cambiato il proprio statuto diventando 'società benefit'. Uno status che manifesta la volontà di integrare, alle finalità economiche, l'obiettivo di avere un impatto ancora più positivo sulla società e sull'ambiente. Un esercizio dell'attività di impresa che segue finalità a beneficio di tutta la comunità.

"Le società benefit - spiega Claudio Lucchese, presidente di Florim - rappresentano un'evoluzione del concetto di azienda: integrano, nel proprio modello di business, insieme agli obiettivi di profitto l'impegno a operare in modo responsabile, tutelando gli interessi degli stakeholder e dell'ambiente. Il modo di fare impresa sta cambiando, credo che oggi le aziende debbano far coesistere le finalità economiche - aggiunge - con gli interessi delle persone e dell'ambiente, solo così si può pensare a un futuro sostenibile".

Per l'azienda, che da quasi 60 anni produce superfici ceramiche per l'edilizia, l'architettura e il design, esempi concreti dell'essere 'società benefit' sono investimenti sulla sostenibilità, nella solidarietà, aiuti alle famiglie più fragili e sostegno ai giovani. "Essere questo tipo di realtà - conclude il presidente - significa fare parte di un grande movimento che intende cambiare un modello di business obsoleto.

Mi auguro che il numero di 'società benefit' cresca nei prossimi anni per creare un modo di fare impresa che abbia un impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente a beneficio della nostra e, soprattutto, delle generazioni future".