A Parma 'In Cucina con Verdi', racconta Maestro gourmet

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - Un 'cena-spettacolo' - in programma giovedì presso il Bersò Liberty del Parco Ex Eridania di Parma - per raccontare un inedito Giuseppe Verdi gourmet. La serata, intitolata 'In Cucina con Verdi', fa parte della rassegna 'Settembre Gastronomico', vede la collaborazione con il Teatro Regio di Parma, vuole essere un omaggio al Maestro musicista e amante della cucina. Il giovane regista Gianmaria Aliverta duetterà idealmente con gli chef di Parma Quality Restaurants che proporranno piatti cari al compositore con la novità rappresentata dalla torta 'Venti Venti' che si propone di diventare il dessert simbolo di 'Parma 2020+21'.

La cena vedrà Aliverta impegnato in qualità non solo di regista e drammaturgo, ma anche nella veste di attore: l'assunto su cui si basa la serata è che Giuseppe Verdi era un raffinato gourmet, come documentano numerose lettere in cui racconta il suo rapporto con il cibo. In particolare lo spettacolo muoverà da una lettera inviata dal Maestro a Giulio Ricordi, in cui chiedeva consigli per avere un cuoco che non fosse un 'bruciapentole'. (ANSA).