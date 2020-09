A Cesena festival dedicato a medio e cortometraggi montagna

(ANSA) - CESENA, 22 SET - Arriva per la prima volta a Cesena, il 23 settembre al cinema Eliseo, dopo lo stop a marzo dettato dal lockdown, il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e dello sport outdoor, che presenta le dieci migliori pellicole selezionate tra i film finalisti all'omonima manifestazione canadese.

Il pubblico avrà modo di rivivere il viaggio di 375 km in solitaria lungo le rapide dei fiumi dell'Himalaya di Nouria Newman (The Ladakh Project); vedere il biker scozzese superstar Danny MacAskill nell'inconsueta veste di baby sitter (Danny Daycare); superare simbolicamente il confine tra Usa e Messico grazie all'incontro tra lo slackliner americano Corbin Kunst dal lato del Texas e il messicano Jamie Maruffo (The Immaginary Line); raggiungere una delle regioni più remote dell'Antartide con lo snow kite insieme a Leo Houlding, Jean Burgun e Mark Sedon con l'obiettivo di scalare la cima della montagna più remota del pianeta (Spectre Expedition); ripercorrere le tappe che hanno portato Hilaree Nelson e Jim Morrison a completare la prima discesa con gli sci del Lhotse Couloir fino ai 6400 m del campo 2 sulla quarta montagna più alta del mondo (Lhotse, 8516 m). (ANSA).