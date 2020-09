Referendum: in Emilia-Romagna vincono i 'Sì' col 69,54%

In Emilia-Romagna vittoria del 'Sì' al referendum costituzionale col 69,54%, al termine dello scrutinio in 4.522 sezioni su 4.522, con una affluenza del 55,37%. Lo si evince dal sito del Viminale. Hanno votato 'Sì' 1.273.485 elettori. Per il 'No' 557.816 elettori (30,46%). A Bologna città la percentuale dei 'Sì' scende al 57,24%. La provincia di Bologna quella con la percentuale minore di 'Sì' (65,48%), Piacenza quella con la percentuale maggiore (72,23%).

Per le elezioni Comunali - in Emilia-Romagna si votava in 15 Comuni - l'affluenza definitiva è stata del 66,34%.