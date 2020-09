In Emilia-Romagna l'affluenza definitiva alle urne per il referendum costituzionale è al 55,37% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati dei 328 Comuni. I dati si evincono dal sito del Viminale. A Bologna città l'affluenza per il referendum è del 54,25%. Per le elezioni Comunali - in Emilia-Romagna si vota in 15 Comuni - l'affluenza definitiva è del 66,34%. Lo spoglio per il referendum è in corso, quello per le amministrative inizierà domattina alle 9.