Laureati durante lockdown, cerimonia in fiera a Ferrara

Ha preso il via oggi, a Ferrara, la consegna delle pergamene di laurea ai 1.900 studenti che hanno concluso il percorso di studi all'Università durante il lockdown. Fino a sabato l'ateneo ha organizzato in fiera la consegna degli attestati, con una divisione in gruppi e attenzione alle misure di prevenzione dei contagi, i primi 70 sono stati quelli assegnati ai neolaureati nelle professioni sanitarie. Tra loro c'erano anche coloro che, durante l'emergenza, finiti i corsi sono subito entrati in servizio in corsia nei reparti Covid. Presenti il rettore Giorgio Zauli e il sindaco Alan Fabbri.

"Questo è un momento importante nella vita di ogni studente e va celebrato - ha affermato il primo cittadino - Alla notizia del focolaio di Vo' Euganeo, insieme al rettore, abbiamo immediatamente deciso di chiudere l'università. Fu un atto di consapevolezza e lungimiranza che preservò il territorio dal rischio di nuovi contagi".