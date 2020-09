Fotografia: autunno con quattro mostre a Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 21 SET - In attesa del'edizione 2021 del festival Fotografia Europea, la Fondazione Palazzo Magnani e il Comune di Reggio Emilia portano in città quattro nuove mostre fotografiche a partire dal 10 ottobre e fino a gennaio. Un autunno fotografico nato per riprendere progetti, ricerche e relazioni nati durante la preparazione della XV edizione del Festival, sospesa a causa dell'emergenza Covid.

Fulcro di questo programma è la mostra presentata a Palazzo Magnani dal 17 ottobre al 10 gennaio, a cura di Walter Guadagnini, 'True fictions-Fotografa visionaria dagli anni '70 ad oggi', la prima mostra in Italia dedicata al fenomeno della 'staged photography', tendenza che dagli anni 80 ha rivoluzionato il linguaggio fotografico e la collocazione della fotografia nell'ambito delle arti contemporanee. Palazzo da Mosto ospiterà invece, nelle stesse date, la collettiva 'Atlanti, ritratti e altre storie - 6 giovani fotografi europei', che raccoglie le personali dei tre vincitori dell'open call lanciata da 'Fotografia Europea 2020', cui sono stati aggiunti tre progetti selezionati dalla giuria.

Ed ancora, dal 10 ottobre al 10 gennaio lo Spazio Gerra proporrà l'esposizione 'Under the same roof', che raccoglie i lavori di 33 giovani autori europei tra i 15 e i 18 anni, mentre dal 31 ottobre al 10 gennaio negli spazi della Biblioteca Panizzi sarà allestita la mostra 'Chi sono io? Rappresentazione dell'infanzia tra Otto e Novecento'. Fotografie e photobook dalle collezioni della Biblioteca Panizzi', un'occasione per sviluppare il tema della rappresentazione dell'infanzia emerso dalla precedente edizione di 'Fotografia Europea' dedicata alle fotografie di famiglia. (ANSA).