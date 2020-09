Coronavirus: in E-R 116 nuovi casi, +4 in terapia intensiva

Sono 116 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 60 asintomatici. Diciotto i nuovi contagi legati a rientri dall'estero, quattro da altre regioni. Sono i dati del bollettino odierno della Regione basati su poco più di 5mila tamponi e 2.300 test sierologici. I pazienti in terapia intensiva sono 23 (quattro in più rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 167, due in meno. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 36 anni. Si registra un nuovo decesso: un uomo di 96 anni della provincia di Parma. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Modena (23), Bologna (20), Ravenna (17), Reggio Emilia (12) e Forlì (11).