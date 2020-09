Positivo al test Covid scrutatore nel Piacentino

"Le operazioni elettorali al seggio 2 sono sospese causa Covid fino alle 13.30 circa. Dalle ore 13.30 circa sarà operativo il nuovo seggio, con personale nuovo". Filippo Zangrandi, sindaco del Comune di Calendasco, a pochi chilometri da Piacenza, ha affidato ai social questo annuncio intorno alle 12:30 precisando che chi aveva già votato indossando la mascherina e sanificandosi le mani, non correva alcun rischio di contagio. A spiegare l'episodio è stata poi l'Asl di Piacenza confermando in una nota inviata pochi minuti fa "la presenza di uno scrutatore risultato positivo al tampone per covid19", precisando che "la persona in oggetto aveva eseguito tampone venerdì scorso, 18 settembre"; che già nel primo pomeriggio il nuovo seggio è risultato operativo e "tutte le attività si stanno svolgendo in piena sicurezza". (ANSA).