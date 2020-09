Moto: Emilia; gara Moto2 ferma per pioggia

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Doppia bandiera rossa e quindi stop alla corsa nel gran premio di Moto2 in corso a Misano. A nove giri dal termine, la gara è stata infatti fermata per la pioggia. Dopo alcuni minuti i piloti si sono rimessi alla griglia di partenza per il giro di ricognizione prima del nuovo via, ma la ripresa della pioggia ha fatto scattare un nuovo stop.

Al momento della prima (e di fatto anche della seconda interruzione) era in testa Enea Bastianini, seguito da Luca Marini e Xavier Vierge, poi Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. (ANSA).