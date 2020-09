Calcio:Gattuso,Oshimen ha marcia in più ma voglio equilibrio

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Oshimen in questo momento ha una marcia in piu': e' un ragazzo serio che non dimentica da dove viene, ha perso i genitori da bambino, e' un giovane con testa da quarantenne. Ma da questo Napoli voglio anche equilibrio e protezione difensiva". Rino Gattuso, dopo la vittoria a Parma, elogia il nuovo acquisto entrato a partita in corso quando il risultato era fermo sullo 0-0 "Il Napoli deve tornare a classificarsi tra le prime quattro - ha aggiunto Gattuso a Dazn - e per farlo deve correggere alcuni errori. Oramai da anni questa squadra gioca un bel calcio ma spesso riapre partite chiuse. Da giocatore pensavo a correre, correre, correre, ora che alleno ammiro la qualita': ma nel calcio bisogna sempre correre, aiutare il compagno, non mollare mai la concentrazione". (ANSA).