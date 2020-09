Il Sant'Orsola è Irccs, la firma con il viceministro Sileri

"E' un giorno importante: la ricerca è la base del nostro futuro. Probabilmente negli anni scorsi è stata troppo sottovalutata, sia la sanità che la ricerca. In passato servivano più finanziamenti, ora cercheremo di recuperare. Aggiungere un Irccs alla rete significa fare rete e avere una disponibilità maggiore di finanziamenti. Significa inventare il futuro e trovare oggi le soluzioni che non ci sono". Lo ha detto il viceministro della Salute Piepraolo Sileri che questa mattina a Bologna, insieme al governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ha firmato il decreto ministeriale con il quale il Policlinico Sant'Orsola, insieme a due unità operative dell'Ospedale Maggiore, diventa ufficialmente Irccs, il primo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico interaziendale dell'Emilia-Romagna che coinvolge sia l'azienda ospedaliero-universitaria che l'azienda Usl. "Qui in regione si aggiunge il quinto Irccs - ha aggiunto il viceministro - in Italia così sono 52. Il Sant'Orsola aggiunge 600 ricercatori, per noi è prezioso punto di arrivo, ma anche di partenza".