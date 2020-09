Ciclismo: Mondiali, ct Cassani riduce il gruppo a 10 azzurri

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il ct della Nazionale di ciclismo, Davide Cassani, ha ridotto la lista degli azzurri che parteciperanno alla gara in linea del Mondiale su strada di domenica 27 settembre, a Imola (Bologna). Cassani ha scelto 10 atleti: Andrea Bagioli, Alberto Bettiol, Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Nicola Conci, Matteo Fabbro, Fausto Masnada, Vincenzo Nibali, Diego Ulissi e Giovanni Visconti. La prova a cronometro, come noto, sarà disputata da Edoardo Affini e Filippo Ganna.

Sono stati esclusi Davide Formolo, alle prese con la convalescenza per la frattura alla clavicola, che si è fatto da parte, Sonny Colbrelli e Gianni Moscon. Nei prossimi giorni Cassani sceglierà gli otto titolari e le due riserve che parteciperanno alla prova Elite. (ANSA).